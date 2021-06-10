3 BİN TL'LİK HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLER ALABİLECEK?

Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için başvuruların 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay içinde e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirlediklerini ifade etti.