Esnafa hibe desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

Tam kapanma sürecinin ardından koronavirüsle mücadelenin ekonomi ayağında esnafa destek paketleri hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca esnafa geri ödemesiz nakdi yardım yapılacağını duyurdu. 25 Mayıs'ta başvuruları alınmaya başlanan bu yardım, hibe desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatıyor soruları ile gündeme geliyor. Ödemelere bugün başlanan 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir sorularının yanıtı haberimizde.
3 BİN TL – 5 BİN TL ESNAFA HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
25 Mayıs'ta başvuruları başlayan hibe desteği için ödemeler bugün başlıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin başvuru sırası dikkate alınarak ödenmeye başlanacağını aktardı. Destek ödemeleri bugünden itibaren esnafın başvuru esnasında bildirdiği banka hesaplarına yatırılacak.
HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİNİ İLK KİMLER ALACAK?
Ödemelerde başvuru sırası dikkate alınacak. Başvuruların başladığı ilk gün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Dolayısıyla ilk ödemeler de T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan esnafa iletilecek.
ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Esnafa hibe desteği başvuruları 23 Haziran'a kadar devam edecek. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular için başvuru sıralaması verilmişti. TC kimlik numarasının son hanesi
0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,
2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,
4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,
6 olanlar 28 Mayıs Cuma,
8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek.
30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Bu sıralamaya göre 23 Haziran'a kadar herkes başvuru yapabilecek.
5 BİN TL ALACAK ESNAFLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin iki grup halinde yapılacağını, kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kırtasiyeler, kantinler, hamamlar, internet kafeler, lunaparklar ve benzeri işletmelerin yer aldığı ilk gruba 5 bin liralık ödeme yapılacağını duyurmuştu. 235 bine yakın işletmeye bir defaya mahsus 5 bin TL verilecek.
3 BİN TL ALACAK ESNAFLAR
İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da bir defaya mahsus 3 bin TL destek alacak.