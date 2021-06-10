Esnafa hibe desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

Tam kapanma sürecinin ardından koronavirüsle mücadelenin ekonomi ayağında esnafa destek paketleri hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca esnafa geri ödemesiz nakdi yardım yapılacağını duyurdu. 25 Mayıs'ta başvuruları alınmaya başlanan bu yardım, hibe desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatıyor soruları ile gündeme geliyor. Ödemelere bugün başlanan 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir sorularının yanıtı haberimizde.

3 BİN TL – 5 BİN TL ESNAFA HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

25 Mayıs'ta başvuruları başlayan hibe desteği için ödemeler bugün başlıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin başvuru sırası dikkate alınarak ödenmeye başlanacağını aktardı. Destek ödemeleri bugünden itibaren esnafın başvuru esnasında bildirdiği banka hesaplarına yatırılacak.