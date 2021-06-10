EURO 2020 google doodle oldu! İşte Google’dan EURO 2020 doodle sürprizi!

EURO 2020 GOOGLE DOODLE OLDU!

Google, EURO 2020 Doodle'a taşıdı. Uzun yıllardan bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor.

EURO 2020 NE ZAMAN?

Finali normal şartlarda 2020 yılı yazında yapılacak olan ancak corona virüs pandemisinin patlak vermesi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

EURO 2020 A grubunda oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.