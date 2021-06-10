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Giriş Tarihi: 10.6.2021 20:42 Son Güncelleme: 10.6.2021 20:42

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Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması nerelerde görülecek, kaç yılda bir olur?

ne zaman?” sorusu merak konusu oluyor. 2021 yılında gerçekleşecek olan ’nın gökyüzünde izlemesi keyif veren görüntüler oluşturması beklenirken, ’nın kuzey doğusu ve ’da görülmesi beklenen tutulma ’de görülebilecek mi merak edenler , nerelerde görülecek, kaç yılda bir olur? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen güneş tutulması ne zaman, nerelerde görülecek, kaç yılda bir olur? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

""nın gökyüzünde, izleyenleri hayran bırakan görüntüler sergilemesi bekleniyor. Bu gökyüzü şölenini izlemek ve fotoğraflamak isteyenler ne zaman, nerelerde görülecek, kaç yılda bir olur? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, NERELERDE GÖRÜLECEK, KAÇ YILDA BİR OLUR?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayının 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ - NERELERDE GÖRÜLECEK?

Tutulma, 'nın kuzeyi, , 'nın kuzey doğusu Parçalı Tutulma:'nın kuzeyi, 'nun kuzeyi, , ve 'da görülecek. Güneş Tutulması, 'den izlenemeyecek.

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma 'ın 'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.

Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

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Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması nerelerde görülecek, kaç yılda bir olur?
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