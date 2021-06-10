Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması nerelerde görülecek, kaç yılda bir olur?

"Ateş Çemberi Güneş Tutulması"nın gökyüzünde, izleyenleri hayran bırakan görüntüler sergilemesi bekleniyor. Bu gökyüzü şölenini izlemek ve fotoğraflamak isteyenler güneş tutulması ne zaman, nerelerde görülecek, kaç yılda bir olur? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Ateş Çemberi Güneş Tutulması ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayının 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.
Tutulma, Kanada'nın kuzeyi, Grönland, Rusya'nın kuzey doğusu Parçalı Tutulma:Kuzey Amerika'nın kuzeyi, Atlas okyanusu'nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.
Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.
Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.
Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.