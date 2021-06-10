Güneş Tutulması’nın burçlara etkileri neler? Güneş Tutulması etkileri ne kadar sürer?

Astrolojiye ilgili kişilerin gündeminde bugün gerçekleşen Güneş Tutulması'nın etkileri var. Saat 13:52'te başlayan ve 3 dakika 51 saniye süren tutulmanın etkileri, Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın burçlara etkileri neler sorusuyla inceleniyor. Haftalık burç yorumlarında astrologlar özellikle İkizler burcunu tutulmanın etkilerine karşı uyarıyor. İşte tutulmanın etkileri ve Güneş Tutulması etkileri ne kadar sürer sorusunun yanıtı.
GÜNEŞ TUTULMASI'NIN BAŞAK, BOĞA, OĞLAK BURÇLARINA ETKİLERİ
Güneş Tutulması, Başak, Boğa ve Oğlak burçlarını farklı etkiliyor. Toprak grubuna dahil olan bu burçlar, tutulmanın etkilerini iş hayatında bitkinlik, yorgunluk ve kafa karışıklığı olarak yaşayabilir. Çalışmalardan verim alamayabilirsiniz. Tutulma sürecinde alınganlık ve yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Ayrıca imza ve sözleşme konularında dikkatli olmakta fayda var.
GÜNEŞ TUTULMASI'NIN YENGEÇ, AKREP, BALIK BURÇLARINA ETKİLERİ
Tutulma sırasında söylenen her şeye fazla güvenmemelisiniz. Zira yanıltıcı ve aldatıcı bazı durumlar yaşanabilir. Ayrıca finansal konulara dikkat etmek gerekiyor. Tembellik, uyku hali ve kafa karışıklığı görülebilir. Mümkünse dinlenmek ve eğlenmek bu gibi durumların önüne geçecektir.
GÜNEŞ TUTULMASI'NIN TERAZİ VE KOVA BURÇLARINA ETKİLERİ
Bu burçların tutulma esnasında aşk ilişkilerinde sürüncemeler yaşaması mümkün. İkili ilişkilerde alınacak radikal kararları ay sonuna bırakmakta fayda var. Bu süreçte kesin kararlar alınmamalı. Ayrıca özellikle Terazi burcu için zehirlenme, ilaçlarda yan etki yaşama gibi durumlarla sağlık sorunları görülebilir. Ayrıca tüm burçlarda olduğu gibi evrak işlerinde dikkat olunması gerekiyor.
GÜNEŞ TUTULMASI'NIN KOÇ, ASLAN VE YAY BURÇLARINA ETKİLERİ
Bu süreçte bu gruptaki burçların birbirini yanlış anlama ihtimali çok yüksek. Bu yüzden söylenen sözlere dikkat etmek ve yanlış anlamalardan kaçınmak gerekiyor. Daha ılımlı diyaloglar kurmakta fayda var.
GÜNEŞ TUTULMASININ İKİZLER BURCUNA ETKİLERİ
Güneş Tutulması İkizler burcunda meydana geldiği için olaydan en çok etkilenen burç İkizler burcu olacak. Kararsızlık, kafa karışıklıkları ve zihin bulanıklığı yaşanabilir. Bu süreçte yeni bir projeye başlamamakta ve önemli kararları ay sonuna ertelemekte fayda var. Ayrıca sakarlık ve ufak çaplı kazalara karşı dikkatli olunmalı.
GÜNEŞ TUTULMASI ETKİLERİ NE KADAR SÜRECEK?
Bugün İkizler burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın etkileri ay sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Ay sonunda yaşanan tüm bu etkiler ortadan kalkacak.