Haber takibindeki muhabire saldırı

GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN KINAMA



Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, DHA muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileğinde bulunup, saldırganların cezalandırılmasını istedi. Saldırıyı kınayan ve sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını isteyen Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşımız Ahmet Atmaca'ya görevi sırasında yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Görevini yapan Ahmet Atmaca'ya yapılan fiziksel saldırı asla kabul edilemez. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Bu saldırı sadece meslektaşımıza değil aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne yöneliktir.