'Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu' yayınlandı

Oregon Üniversitesi'nden Prof. Debra Merskin ve Georgia Devlet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Carrie P. Freeman tarafından hazırlanan Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkçeye uyarladı. Haber medyası başta olmak üzere diğer iletişim disiplinlerine yönelik bir rehber niteliği taşıyan kılavuzda, günlük iletişimde doğru dili tutturmanın önemine değiniliyor.

Kılavuz, iletişim disiplinlerinde çalışan profesyonellere; insan dışındaki diğer tüm türlerin adil, dürüst ve saygılı bir şekilde nasıl anılması gerektiği konusunda rehberlik sunmayı amaçlıyor. Dili etkili bir şekilde kullanan iletişim profesyonellerinin, bu etki gücünü hayvanlar lehine de kullanmaları gerektiğine değiniliyor.



Kılavuzda gazetecilik, halkla ilişkiler, reklam ve eğlence sektörü, film-televizyon ve video sektörü profesyonelleri için oluşturulan bölümlerde hayvan dostu bir dil kullanmanın önemine yer veriliyor.