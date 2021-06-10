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Haberler Yaşam Haberleri 'Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu' yayınlandı
Giriş Tarihi: 10.6.2021 17:05

'Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu' yayınlandı

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
'Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu' yayınlandı

’nden Prof. ve Georgia Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Carrie P. Freeman tarafından hazırlanan Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkçeye uyarladı. Haber medyası başta olmak üzere diğer iletişim disiplinlerine yönelik bir rehber niteliği taşıyan kılavuzda, günlük iletişimde doğru dili tutturmanın önemine değiniliyor.

'nden Prof. ve Georgia Devlet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Carrie P. Freeman tarafından hazırlanan Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkçeye uyarladı. Haber medyası başta olmak üzere diğer iletişim disiplinlerine yönelik bir rehber niteliği taşıyan kılavuzda, günlük iletişimde doğru dili tutturmanın önemine değiniliyor.

Kılavuz, iletişim disiplinlerinde çalışan profesyonellere; insan dışındaki diğer tüm türlerin adil, dürüst ve saygılı bir şekilde nasıl anılması gerektiği konusunda rehberlik sunmayı amaçlıyor. Dili etkili bir şekilde kullanan iletişim profesyonellerinin, bu etki gücünü hayvanlar lehine de kullanmaları gerektiğine değiniliyor.

Kılavuzda gazetecilik, halkla ilişkiler, reklam ve eğlence sektörü, film-televizyon ve video sektörü profesyonelleri için oluşturulan bölümlerde hayvan dostu bir dil kullanmanın önemine yer veriliyor.

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'Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu' yayınlandı
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