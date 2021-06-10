INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en popüler uygulamalarından Instagram ve Whatsapp erişim sıkıntısı yaşanıyor. Whatsapp'ta fotoğraf göndermeme sorunu şu anda en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar konuyla ilgili çözümleri araştırıyorlar.

Saat 01:30 sonrasında, dünya genelinde binlerce kullanıcı 'Whatsapp çöktü' 'İnstagram çöktü' raporu vererek diğer kullanıcılar ile yaşadıkları sorunu paylaştı.

INSTAGRAM VE WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu gece saatleri itibariyle başladı. Tüm dünyada bir milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'a bağlanma sorunu sosyal medyada gündem oldu.

Whatsapp'ta mesajlar, fotoğraf ve video gönderilemezken konuya yönelik henüz bir açıklama gelmedi…