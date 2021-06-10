İntihar mı cinayet mi? Genç hemşire 3. kattan düşüp hayatını kaybetti

İzmir'de bir hastanede hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, iddiaya göre geçen sene sosyla medya üzerinden gemi kaptanı T.B. ile tanıştı. Bir süre oradan arkadaşlık yapan ikili yüz yüze görüşmeye başladı.
PARMAKLIKLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Pazartesi günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Köker'in birlikte kaldığı erkek arkadaşına bir telefon geldi ve ikili tartışmaya başladı. Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında ise pansiyonun 3'üncü katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü. Parmaklıkların üzerine düşen Köker olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
"GÜRÜLTÜ ÜZERİNE UYANDIM"
Polisin olay yeri incelemesinin ardından Köker'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şebnem Köker'in erkek arkadaşı T.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayı ilk kendisinin gördüğü öğrenilen T.B.; "Düşemeden kısa bir süre önce tartıştık. Ben uyumak için diğer odaya geçtim. Gürültü üzerine uyandım, nasıl olduğunu görmedim. Pencereden baktığımda onun cansız bedenini korkuluklar üzerinde gördüm" dediği öne sürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Konuyla ilgili çalışma başlatan polisin olayla ilgili görgü tanıkları ve güvenlik kamera kaydına ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Şebnem Köker'in kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.