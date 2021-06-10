Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İntihar mı cinayet mi? Genç hemşire 3. kattan düşüp hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.6.2021 20:40 Son Güncelleme: 10.6.2021 20:44

İntihar mı cinayet mi? Genç 3. kattan düşüp hayatını kaybetti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İntihar mı cinayet mi? Genç hemşire 3. kattan düşüp hayatını kaybetti

'de bir pansiyonda kalan 29 yaşındaki Şebnem Köker 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Konuyla ilgili o sırada aynı yerde kalan Köker'in erkek arkadaşının ifadesi alındı. T.B. emniyette verdiği ifadesinde; "Tartışmıştık, ben diğer odada uyumaya gittim gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" dediği ileri sürüldü. Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

İzmir'de bir hastanede olarak çalışan Şebnem Köker, iddiaya göre geçen sene sosyla medya üzerinden gemi kaptanı T.B. ile tanıştı. Bir süre oradan arkadaşlık yapan ikili yüz yüze görüşmeye başladı.

ERKEK ARKADAŞIYLA PANSİYONA YERLEŞTİ

Hemşire Şebnem Köker, geçtiğimiz hafta İzmir'den 'a geldi. Moda'da erkek arkadaşıyla tuttuğu bir pansiyona yerleşti.

PARMAKLIKLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Pazartesi günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Köker'in birlikte kaldığı erkek arkadaşına bir telefon geldi ve ikili tartışmaya başladı. Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında ise pansiyonun 3'üncü katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü. Parmaklıkların üzerine düşen Köker olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

"GÜRÜLTÜ ÜZERİNE UYANDIM"

Polisin olay yeri incelemesinin ardından Köker'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şebnem Köker'in erkek arkadaşı T.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayı ilk kendisinin gördüğü öğrenilen T.B.; "Düşemeden kısa bir süre önce tartıştık. Ben uyumak için diğer odaya geçtim. Gürültü üzerine uyandım, nasıl olduğunu görmedim. Pencereden baktığımda onun cansız bedenini korkuluklar üzerinde gördüm" dediği öne sürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Konuyla ilgili çalışma başlatan polisin olayla ilgili görgü tanıkları ve güvenlik kamera kaydına ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Şebnem Köker'in kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İntihar mı cinayet mi? Genç hemşire 3. kattan düşüp hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA