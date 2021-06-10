İntihar mı cinayet mi? Genç hemşire 3. kattan düşüp hayatını kaybetti

"GÜRÜLTÜ ÜZERİNE UYANDIM"

Polisin olay yeri incelemesinin ardından Köker'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şebnem Köker'in erkek arkadaşı T.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayı ilk kendisinin gördüğü öğrenilen T.B.; "Düşemeden kısa bir süre önce tartıştık. Ben uyumak için diğer odaya geçtim. Gürültü üzerine uyandım, nasıl olduğunu görmedim. Pencereden baktığımda onun cansız bedenini korkuluklar üzerinde gördüm" dediği öne sürüldü.