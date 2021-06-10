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Giriş Tarihi: 10.6.2021

İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı
'ta bir fabrikada çalışan 61 yaşındaki Hurşit B., aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Hakan Çengel'i (35) henüz bilinmeyen bir nedenle boğdu ve 'de iş yerine ait bir arazideki kuyuya attı. Olay, Karaağaç mahallesinde 28 Mayıs'ta gerçekleşti. İddiaya göre; zanlı Hurşit B., öldürdüğü iş arkadaşının cesedini bir arabaya koyarak araziye götürdü ve kuyuya attı. Esenyurt Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hakan Çengel'in yakınlarının kayıp başvurusu üzerine dosya açtı. Şüpheli Hurşit B. gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden zanlı, "İş yerinde alkol aldık. Kavga çıktı, kavga sırasında öldürdüm" dedi. Ceset, kuyudan çıkarıldı ve otopsi için Adli Tıp'a sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı
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