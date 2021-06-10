İşitme engelli şampiyon

Karaman
'ın Ayrancı
ilçesinde, 13 yaşındaki işitme engelli Makbule Çataldaş, 2 yıl önce okulun bahçesinde otururken, Belediye Spor Kulübü Badminton Antrenörü Mehmet Said İlban tarafından keşfedildi. Ailesinin de izin vermesiyle badmintona başlayan Makbule, 2 ay kadar antrenörü ile çalıştıktan sonra katıldığı, Mersin'deki İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası minikler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
'ÇOCUKLARA ÖRNEK'
Hayvancılıkla uğraşan ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Çataldaş, köyde koyun otlatırken de antrenmanlarını sürdürdü. Azmi ile herkesin takdirini toplayan Makbule, köyüne 5 kilometre uzaklıktaki spor salonuna da yürüyerek giderek çalışmalarını aksatmadı. Çataldaş, 2-3 Haziran'da Ankara'da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde çift kadınlarda partneri Elif Sahra ile birlikte Türkiye şampiyonu oldu. Tek kadınlar kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olarak şampiyonayı 1 altın, 1 bronz madalya ile tamamladı. Makbule'yi keşfeden antrenörü Mehmet Said İlban, "Okulun bahçesinde tanıştık. Kulağında bir cihaz vardı. Önce işitme engelli olduğunu düşünmedim. Sonra yanına giderek ona badmintonu anlattım ve işitme engellilerin de bu sporu yapabileceğini söyledim. O da 'Yapmak isterim' dedi. Numaramı verip, babasının aramasını istedim. Bir hafta geçmesine rağmen babası aramayınca tekrar Makbule'yi buldum. Bana, 'Babam sizi arayamaz o da işitme engelli' dedi. Bunun üzerine annesiyle görüştüm, salona getirip anlattım. Aile de ikna oldu. İki ay sonra Mersin'deki turnuvada üçüncü olduk. Kimse bu başarıya inanamadı. Pandemide de antrenmanlarını sürdürdü. Bu azmi ona Ankara'da şampiyonluk getirdi. Spora başladıktan sonra okul ortalaması da yükseldi. Makbule'nin sayesinde öğrenci sayımız arttı. 20'ye yakın öğrencimiz varken şu an 60'a yakın öğrencimiz salona geliyor" ifadelerini kullandı.
HEDEF 2024 OLİMPİYATLARI
Makbule Çataldaş ise, "Çok mutlu ve gururluyum. Ailem bana çok güvendi ve destek oldu. Koyun otlatırken bile antrenmanlarımı hocamın verdiği programlar doğrultusunda çalıştım. Şampiyon oldum. Hedefim 2022 Gençler Avrupa Şampiyonası ve 2024 olimpiyatlarına gitmek ve madalya kazanmak" dedi.