Giriş Tarihi: 10.6.2021 13:18 Son Güncelleme: 10.6.2021 13:22

İstanbul'da diş doktoruna tehdit

İstanbul Şşili'de, gittikleri diş doktorunu tehdit etikten sonra 3 el, dışarı çıktıktan sonra da havaya bir el ateş eden 2 şüpheliden biri yakalandı. 2 şüphelinin motosikletle sokağa gelmeleri ve bir şüphelinin havaya ateş etme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli 2 kişi, 7 Haziran'da saat 00.05'te Merkez Mahallesi'nde bulunan bir diş doktoru muayenehanesine gitti. Şüpheliler burada diş doktorunu tehdit ettikten sonra 3 el, dışarı çıktıktan sonra da 1 el havaya ateş etti.