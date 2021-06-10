İstanbul'da kademeli normalleşmeyle trafikte yoğunluk devam ediyor

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme süreciyle hafta içinde yine trafik yoğunluğu yaşandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme süreciyle kentteki araç ve insan kalabalığı arttı.

Sabah saatlerinde, özel araçlarıyla işe gitmek isteyenlerin etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanırken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı devam eden Unkapanı'nda, Taksim istikametinde Atatürk Bulvarı üzerinde trafikte yoğunluk gözlendi, bölgedeki diğer yollarda da zaman zaman aksamalar yaşandı.



Kademeli normalleşme süreci devam ederken İstanbul'da özellikle meydanlarda ve caddelerde insan yoğunluğunda da artış gözlendi. Özellikle Taksim İstiklal Caddesinde gözle görülür bir yoğunluk ve kalabalık dikkati çekti. İstiklal Caddesi başında alınan tedbir ve uyarılara rağmen bir çok insanın maske ve mesafeye dikkat etmediği görüldü.



İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu ise sabah saatleri itibariyle yüzde 51 akşam saatlerinde ise yüzde 65 olarak ölçüldü.