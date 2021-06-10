İstanbul'da korkunç cinayet: Eşime laf atana kurşun atarım!

"BENİM EŞİME LAF ATANA KURŞUN ATARIM"

Komşusunun kapısını çalan öfkeli koca, kapıyı açan Gökhan K. ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle yanında getirdiği silahı ateşleyen şahıs, "Benim eşime laf atana kurşun atarım" diyerek birkaç el ateş etti. Mermilerin hedefi olan Gökhan K. yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşular kapıya çıktığında yaralı Gökhan K.'yı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Gökhan K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olaya karışan karşı komşuyu silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.