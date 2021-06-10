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Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:39 Son Güncelleme: 10.6.2021 10:17

İstanbul'da akılalmaz kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu!

İHA
İstanbul'da akılalmaz kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu!

’te otomobil sürücüsünün hatalı dönüşü kazaya neden oldu. Kazada otomobil sürücüsünün kural ihlali dikkatlerden kaçmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde 'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü sinyal vermeden sağa dönüş yapmak istedi. Otomobilin arkasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün sinyal vermeden hatalı dönmesi sonucu hızla otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsünün kaskının olmaması ise dikkat çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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İstanbul'da akılalmaz kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu!
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