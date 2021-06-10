İstanbul'da akılalmaz kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.