Jozefin Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Hataylı Jozefin ninenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na olan sevgisi hayranlık uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini yanından ayırmayan 88 yaşındaki Jozefin nine, hasta yatağında tek hayalinin ölmeden önce Erdoğan'ı görmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini her yerde gösteren 88 yaşındaki 3 çocuk annesi Jozefin Hurioğlu Hatay'ın Samandağ ilçesinde özel bir hastanede kanser tedavisi görüyor. Geçirdiği rahatsızlıktan sonra Ankara'da kanser teşhisi konulan Jozefin Hurioğlu, ailesi tarafından Samandağ ilçesine getirilerek özel bir hastaneye yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini hasta yatağında bile yanından ayırmayan Jozefin nine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, " seni çok seviyorum. Sonuna kadar seviyorum. Ne dersen ben hazırım. Hedef 2023. Tek dileğim seni ölmeden önce bir kez olsun görebilmek. Seni görmeyi çok istiyorum. Tamam mı" dedi.

Babasını 9 yıl önce kaybettiğini belirten Jozefin nineni oğlu Yusuf Hurioğlu, "Annem o günden bu yana yanımda kalıyor. Ona ben bakıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olan sevgisinin en büyük şahidi benim. Ne zaman onu televizyonda görse, büyük heyecan duyar. Ona olan sevgisini göstermek için Arapça habibi diyerek ayağa kalkar. Televizyona sarılmak ister. Sağlığında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sesini duyurmak istedi. Bunun için kendi cep telefonundan video çektirdi. Videoda Erdoğan'a olan sevgisini anlattı ve ölmeden önce kendisini görmek istediğini söyledi. Annem 3 aydır Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalışıyor. Ama şu ana kadar kısmet olmadı. Annemin en büyük hayali Cumhurbaşkanımızı görmek. O anı yaşamak istiyor. Bizde bu dileğini yerine getirmek için çabalıyoruz. Artık takdiri Cumhur8başkanımıza kalmış" diye konuştu.