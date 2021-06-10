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Giriş Tarihi: 11.6.2021 02:07

’de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kağıthane’de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

girişinde toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 'ın kullandığı 34 ZA 9446 plakalı hafriyat kamyonu girişinde bilinmeyen bir sebeple devrildi. Sürücü Erdinç Seyrekbasan şoför mahallinde sıkıştı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hafif yaralı olduğu öğrenildi.



YOL KAPANDI

Kaza nedeniyle Hasdal Kemerburgaz Yolu uzun süre trafiğe kapandı. Devrilen hafriyat kamyonu ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kaldırılarak olay yerinden çekildi. Temizlik ekiplerinin yola saçılan toprağı kaldırmasının ardından Hasdal Kemerburgaz Yolu, trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kağıthane’de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
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