Kağıthane’de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kaza, 23.00 sıralarında Kâğıthane Hasdal Kemerburgaz Yolu girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Erdinç Seyrekbasan'ın kullandığı 34 ZA 9446 plakalı hafriyat kamyonu Hasdal Kemerburgaz Yolu girişinde bilinmeyen bir sebeple devrildi. Sürücü Erdinç Seyrekbasan şoför mahallinde sıkıştı.



SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI



Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hafif yaralı olduğu öğrenildi.





YOL KAPANDI



Kaza nedeniyle Hasdal Kemerburgaz Yolu uzun süre trafiğe kapandı. Devrilen hafriyat kamyonu ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kaldırılarak olay yerinden çekildi. Temizlik ekiplerinin yola saçılan toprağı kaldırmasının ardından Hasdal Kemerburgaz Yolu, trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.