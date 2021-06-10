Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği anlaşıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 14 Şubat tarihinden bu yana kayıp olarak arandığı bildirilen Cevat Demir'in, son olarak Mersin'e geldiği yönünde bilgi alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın bulunması için çalışma başlattı. Kayıp şahsın ailesinin bir televizyon programına katılmasının ardından, programa konuk olan kişilerle de irtibata geçerek ifadelerine başvuran ekipler, şüpheli görülen birçok adreste arama yaptı. Elde edilen tüm bulgular ile kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri üzerinde DNA eşleştirmesi de yapılırken, Demir'in hayatta olduğuna dair herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı.