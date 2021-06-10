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Giriş Tarihi: 10.6.2021 19:03

Kayıp olarak aranıyordu! Öldürülüp boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı!

BEKİR COŞKUN
Kayıp olarak aranıyordu! Öldürülüp boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı!

'da şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 2 çocuk babası 36 yaşındaki 'in, 'de alacak verecek meselesinden çıkan tartışma sonrası öldürüldüğü ve boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı.

'da 14 Şubat tarihinden bu yana kayıp olarak arandığı bildirilen 'in, son olarak 'e geldiği yönünde bilgi alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Kayıp olan Cevat Demir'in ailesinin bir televizyon programına katılmasının ardından, programa konuk olan kişilerle de irtibata geçerek ifadelerine başvuran ekipler, şüpheli görülen birçok adreste arama yaptı. Elde edilen tüm bulgular ile kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri üzerinde DNA eşleştirmesi de yapılırken, Demir'in hayatta olduğuna dair herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı.

Demir'in öldürüldüğünü değerlendiren Cinayet Büro ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda, tabanca ile öldürülerek merkez ilçesindeki mevkiinde boş bir araziye gömülen Cevat Demir'in cesedine ulaşıldı.

Cevat Demir'in, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Diyarbakır'da toprağa verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, suçlarını itiraf ettikleri belirtilen M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K. adliyeye sevk edildi.

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Kayıp olarak aranıyordu! Öldürülüp boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı!
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