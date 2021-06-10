Kazayı bırakıp kavga ettiler

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Bucak Mahallesi Şahincili Caddesi'nde meydana geldi. Tayfun Yeşilyurt yönetimindeki 52 AAZ 266 plakalı ciple Nedim Yalçın (43) yönetimindeki 52 GS 829 plakalı cip çarpıştı. Kazada Nedim Yalçın ile araçtaki Berk Yalçın (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Kaza yapan taraflardan Tayfun Yeşilyurt'un yakınları arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Güçlükle yatıştırılan gruptan, ismi öğrenilemeyen bir kişi, polise mukavemetten gözaltına alındı. Polis otosunun bagaj kısmına bindirilen şüpheli, kapının kapatılmamasını istedi. Polislere tehditler savuran, dakikalarca kapıya tekme ve yumruk atıp direnen şüpheli, karakola götürüldü.