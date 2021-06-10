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Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs aşısı satmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 10.6.2021 12:50

aşısı satmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı

DHA
Koronavirüs aşısı satmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı

'de elindeki poşetin içinden 6 adet aşısı çıkan K.D.  ile bu aşılardan 3 tane satın almak isteyen M.Ş. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan adliyeye sevk edildi.

üzerinde önceki gün saat 21.45'te polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.D.'yi (39) durdurdu. K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde hastanelerde aşı olarak tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "-Biontech COVİD-19 Vaccine" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi.

K.D. gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi.

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Koronavirüs aşısı satmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı
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