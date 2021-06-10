Koronavirüs aşısı satmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı

M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi.

