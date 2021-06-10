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Giriş Tarihi: 10.6.2021 14:00 Son Güncelleme: 10.6.2021 14:27

Lüks ayakkabı mağazasında şok eden olay! 8 bin lira değerinde...

DHA
Lüks ayakkabı mağazasında şok eden olay! 8 bin lira değerinde...

'de lüks marka ayakkabıların satıldığı mağazaya gelen kişi, denemek bahanesi ile ayağındaki eski ayakkabıları çıkararak 8 bin lira değerindeki ayakkabıyı giyip, mağazadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 3 Haziran'da, 'deki AVM'nin içinde bulunan ayakkabı mağazasında meydana geldi. Pahalı marka ayakkabıların satıldığı mağazaya gelen 14 yaşındaki E. S. isimli çocuk, 8 bin lira değerinde olduğu öğrenilen ayakkabıyı ayağına giydi.

E. S. görevlinin yanından uzaklaşmasını fırsat bilerek eski ayakkabısını bırakıp gitti. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TAKSİ İLE KAÇAN HIRSIZ ŞİŞLİ'DE YAKALANDI, ÜSTÜNDE ÇALINTI PARFÜM DE ÇIKTI

Hırsızlığı fark eden çalışanlar polise haber verdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede E. S.'nin mağazadan çıktıktan sonra taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti. Ekipler plakasını tespit ettiği taksiyi 'de durdurdu. Takside bulunan E. S. gözaltına alındı.

Eski ayakkabıyı bıraktı, 8 bin liralık ayakkabıyı giyip gitti | Video

E. S.'nin yapılan üst aramasında cebinde yine aynı AVM'de bulunan başka bir mağazadan çaldığı parfüm de bulundu. Çaldığı ayakkabı ve parfüm sahiplerine teslim edilirken, E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Lüks ayakkabı mağazasında şok eden olay! 8 bin lira değerinde...
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