Lüks ayakkabı mağazasında şok eden olay! 8 bin lira değerinde...

TAKSİ İLE KAÇAN HIRSIZ ŞİŞLİ'DE YAKALANDI, ÜSTÜNDE ÇALINTI PARFÜM DE ÇIKTI

Hırsızlığı fark eden çalışanlar polise haber verdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede E. S.'nin mağazadan çıktıktan sonra taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti. Ekipler plakasını tespit ettiği taksiyi Şişli'de durdurdu. Takside bulunan E. S. gözaltına alındı.

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