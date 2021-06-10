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Giriş Tarihi: 10.6.2021 07:43

Marmaris’te kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA
Marmaris’te kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkollü kamyonet sürücüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Çamdibi Mahallesi 273 Sokak'ta meydana geldi. (32) yönetimindeki 48 SK 091 plakalı kamyonet, karşı şeritten gelen (57) yönetimindeki 48 J 6278 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu konumunda bulunan torunu M.K. (14) yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Murat Tosun, Niyazi Karacan ve M.K.'yı 'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Niyazi Karacan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonetin sürücüsü Tosun'un yapılan alkol muayenesinde 1,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tosun, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
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Marmaris’te kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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