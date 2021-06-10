“Medine’yi öldürdüler, acı içinde yaşıyoruz”

Hatay Dörtyol
'da, 4 yıl önce evinde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara'nın (37) ablası Nuray Değirmenci (49) ile ağabeyi Mehmet Ok (43), kardeşlerinin eşi Ahmet ve kayınbiraderi Mehmet Kara tarafından öldürülüp, intihar süsü verildiğini iddia etti. 4 yıldır acılar içinde yaşadığını anlatan abla Nuray Değirmenci, "Kız kardeşim eşi tarafından şiddet görüyordu ve bunu bizden saklıyordu. Ama savcılığa verdiğimiz günlüğünde kardeşim eşi Ahmet Kara'nın kendisine nasıl şiddet uyguladığını yazmış. Kardeşimizi öldürdüler, acılar içinde yaşıyoruz. Savcılığın elinde olan günlükle ilgili işlem yapılmadı. İncelenirse katiller ortaya çıkar" dedi.