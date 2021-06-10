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Giriş Tarihi: 10.6.2021 13:50

Metro raylarında şok olay

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Metro raylarında şok olay

’da psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen 53 yaşındaki A.D isimli vatandaş, eline aldığı bıçakla metro vagonunun altına girerek raylara yattı. Büyük paniğin yaşandığı olayda seferler bir süre durduruldu.

'nın ilçelerinden 'da bulunan Yüksek İhtisas Hastanesi istasyonuna gelen A.D, metronun gelmesini beklerken onlarca kişinin gözü önünde yanında getirdiği bıçağı çıkararak raylara atladı. Psikolojik sorunlarının olduğunu söyleyen adamı gören güvenlik görevlileri A.D'yi bir türlü vagonların altından çıkaramadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

SEFERLER DURDURULDU

Rayların üzerine yatan ve metro seferlerinin zorunlu olarak durmasına neden olan A.D, polislerin uzun uğraşları ve ikna çabalarına rağmen vagonların altından çıkmadı. Bir süre sonra adamın baygınlık geçirmesinden faydalanan ekipler, şahsı hemen bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. A.D Ambulansla hastaneye sevk edilirken, metro seferleri de yeniden başladı.

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Metro raylarında şok olay
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