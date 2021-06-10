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Giriş Tarihi: 10.6.2021 12:00 Son Güncelleme: 10.6.2021 12:03

Moral gezisi kötü bitti: Ankara'dan 'a gidiyorlardı! Araçta 22 öğrenci 3 öğretmen vardı

İHA
Moral gezisi kötü bitti: Ankara'dan Bodrum'a gidiyorlardı! Araçta 22 öğrenci 3 öğretmen vardı

Ankara’dan ’a moral gezisine giden lösemili hastaları taşıyan midibüs devrildi. Kazada yaralanan; 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi...

, Ankara ve Elazığ illerinden toplanan lösemili öğrencileri, 'nın ilçesinde düzenlenen moral gezisine gitmek üzere Ankara'dan yola çıkan 06 L 2746 plakalı tur midibüsü, Denizli'nin Kale ilçesini 2 kilometre geçtikten sonra kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 4'ü ağır 22 öğrenci ile 3 öğretmen yaralandı. Denizli'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan öğrenci ve öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), yaşanan üzücü kazayla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Moral gezisinin farklı illerden bir araya gelerek LÖSEV kampında tanışıp sosyalleşen ve iyileşmiş olan gençlerin yeniden hayata bağlanması için düzenlendiği kaydedilen açıklamada; "Tedavisi tamamlanmış ve iyileşmiş 22 gencimiz, Ankara'dan LOSEV Tatil Kampına giderken Denizli Kale mevkiinde muhtemelen yağmur ve mıcır nedeniyle kayarak kaza geçirmişlerdir. Allah'ın sevgili kulları olan çocuklarımızın tamamının sağlığı iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Denizli ilindeki hastanelerde ilk yardımları yapılmış ve gözlemde tutulmaktadırlar. LÖSEV ve Lösante Hastanemizin tüm yönetici ve sağlık ekibi olayları yakın takip etmekte ve olay yerine gitmektedirler. Olaya hemen müdahale eden Kale- Tavas ve Denizli sağlık personeli ile Denizli Valimiz, İl Sağlık Müdürümü ile İI Emniyet Müdürümüze teşekkürlerimizle birlikte çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullanıldı.

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Moral gezisi kötü bitti: Ankara'dan Bodrum'a gidiyorlardı! Araçta 22 öğrenci 3 öğretmen vardı
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