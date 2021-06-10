Önce dövdü, sonra intihara kalkıştı

İstanbul Avcılar
'da yabancı uyruklu bir şahıs, aynı evde birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadını dövdükten sonra balkondan atlamaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girip, bıçaklı adamı gözaltına alırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Alınan bilgiye göre, evden kadın çığlıkları geldiğini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Çığlıkların yükseldiği eve gelen polis ekipleri, içeri girmek istedi ancak kapı, açılmadı. Polisin geldiğini gören H.İ. isimli şahıs, balkona çıkıp intihara kalkıştı. Bunun üzerine polis ekipleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan balkonun demir parmaklıklarında bacağını sarkan H.İ.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken, bir yandan kapıyı açmaya başladı. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis, eli kan içinde kesici aletli olan yabancı uyruklu H.İ.'yi gözaltına aldı. H.İ.'nin darp ettiği ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Sara Sami Al Nasran da kurtarılarak ambulansa teslim edildi.