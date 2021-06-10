Rusya'dan Türkiye'ye bunun için geldiler! Değeri 250 bin lira!

İstanbul’da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı | Video

ALARMI ENGELLEYEN ÖZEL DÜZENEKLİ ÇANTA YAPMIŞLAR



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın önce çantayı eline aldığı ve bir müddet inceledikten sonra başka bir yere geçerek çaldığı çantayı başka bir çantanın içine koyduğu görülüyor. Ardından mağazanın kapısından çıkarak gittiği görülüyor. Çalınan çantaya alarm takılmış olmasına rağmen alarmın ötmemesi dikkat çekti. Bunun sebebi ise hırsızlar yakalanınca anlaşıldı. Hırsızın yanında getirdiği çantanın özel olarak yapılmış ve alarm engelleyici özelliği olduğu anlaşıldı.