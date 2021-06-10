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Giriş Tarihi: 11.6.2021 00:21 Son Güncelleme: 11.6.2021 00:42

’da polise silahlı saldırı! 2 polis yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da polise silahlı saldırı! 2 polis yaralandı

'nın İlçesinde fuhuş operasyonu sırasında emniyet ekiplerine saldırı oldu. Meydana gelen olayda 2 polis yaralandı.

'nın İlçesinde iddialara göre Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı fuhuşla mücadele ekipleri Haliliye ilçesine bağlı Açıksu caddesinde bir eve operasyon düzenledi.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma sırasında 2 polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla kaldırıldı.

VALİ OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Mahalle emniyet ekiplerince ablukaya alındı. Şanlıurfa valisi Abdullah Erin hastaneye giderek yaralı polisleri ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı.

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Şanlıurfa’da polise silahlı saldırı! 2 polis yaralandı
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