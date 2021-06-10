Şanlıurfa’da polise silahlı saldırı! 2 polis yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde iddialara göre Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı fuhuşla mücadele ekipleri Haliliye ilçesine bağlı Açıksu caddesinde bir eve operasyon düzenledi.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI



Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma sırasında 2 polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.





VALİ OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Mahalle emniyet ekiplerince ablukaya alındı. Şanlıurfa valisi Abdullah Erin hastaneye giderek yaralı polisleri ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı.