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Giriş Tarihi: 10.6.2021 23:35

’da polise silahlı saldırı: 2 yaralı

AA
Şanlıurfa’da polise silahlı saldırı: 2 yaralı

'da bir araçtan polislere ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

'da bir araçtan açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, alınan bir istihbarat sonucu merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki bir evi takibe aldı.

Bu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler, ekip aracıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastaneye giderek yetkililerden yaralı polislerle ilgili bilgi aldı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa’da polise silahlı saldırı: 2 yaralı
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