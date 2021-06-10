Sevgilisini dövdü, terk edilince ailesinin aracını yaktı!

Büyüyen yangın park halindeki iki araca daha sirayet etti. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan araçlar itfaiye ekiplerince uzun uğraşların sonucu söndürüldü. Muhammet Y'ye ait araç kullanılamaz hale gelirken, diğer iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.



Aracının başına geçen anne Türkan Y, gözyaşlarına tutamayarak ağlamaya başladı.





"KIZIMIN BAŞINDA KÜLLÜK KIRMIŞ, AYRILINCA BUNLARI YAPTI"



Umut Ö.'nün kızına şiddet uygulaması sonucu, kızının ayrıldığını ve bunun sonucunda araçlarını kundakladığını anlatan kızın annesi Türkan Y, "Arabamı kızımın erkek arkadaşı yaktı. Evleneceklerdi, kızıma şiddet uygulamış. Şiddet uyguladığını gören benim kız ondan kaçıyor. Sen misin benden kaçan diye, buraya gelip bizim arabamızı kundaklıyor ve yanında iki tane araba yanıyor. Şu anda biz tehdit ediliyoruz. 'Kızını kaldıracağım. Diğer çocuklarını kaldıracağım'. Bütün birikimlerimiz, benim eşim taksici, kaç yıldır emeklerimiz hepsi gitti. 20 yıllık emeğimiz, 150 bin TL arabamızın değeri şuan hepsi yok. Evleneceklerdi, kızıma şiddet uygulamış, kafasında küllük kırmış. Kızım da bundan kaçtı. Kaçınca kızımı köye gönderdim, tehdit etti. Köye gideceğim diye tehdit ediyor. Kız da, bunun köye gittiğini anlayınca başka yere kaçıyor. Başka yere kaçınca da niye kaçıyorsun deyip, gelip arabayı kundaklıyor. Kızım ortaya çıkmayınca oğlum için, onu öldüreceğim deyip tehdit ediyor" diye konuştu.



"10 SENELİK BİRİKİMİM GİTTİ"



Kızın Babası Muhammet Y ise, "Gece saat 02.30 falan beni evin karşısındaki manav aradı. Koşa koşa çıktım dışarı, kova ile söndürmeye çalıştım. Ben bu arabayı 10 sene birikimimle çalışıp, çabalayıp aldım. Bütün varımı, yoğumu yaktı, gelseydi beni yaksaydı. Bunların yakalanmasını, adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.



"KIZIMI İSTEMEYE GELDİ, GÜZEL BİR ŞEKİLDE AĞIRLADIM"



Kızının evlilik sürecini de anlatan baba Muhammet Y, "Bunun büyük kızımla evlenme şeyleri vardı. Bunlar birbirleriyle anlaşamamışlar, anlaşamadığı için hıncını gelmiş benim arabamdan almış. Daha doğrusu evime geldiydi, kızımı istemeye de geldiydi. Güzel bir şekilde ağırladım, yedirdim, içirdim, yatırdım. Gaziantep'ten gelmişti, bir insan yediği yere böyle ihanet etmez. Allah'a havale ediyorum. Kasabım diyordu, ben tanımıyordum, kızım tanıyordu. Yine de bir yuva kursunlar diye, elimden geldiğince yardımcı oluyordum" şeklinde konuştu.