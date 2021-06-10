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Giriş Tarihi: 10.6.2021 08:39

'te üs bölgesine saldırı: 1 korucu şehit

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt'te üs bölgesine saldırı: 1 korucu şehit

'in ilçesi Doğan köyü Değirmen taşı üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 1 korucu şehit 1 korucu da yaralandı.

'in İlçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı Üs Bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırıda üs bölgesinde görevli olan Güvenlik Korucusu şehit olmuş, Güvenlik Korucusu yaralandı.

Şehit ve yaralı Güvenlik korucularımız üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile sevk edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

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Siirt'te üs bölgesine saldırı: 1 korucu şehit
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