Siirt'te üs bölgesine saldırı: 1 korucu şehit

Siirt'in Pervari İlçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı Üs Bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırıda üs bölgesinde görevli olan Güvenlik Korucusu Mehmet Babat şehit olmuş, Güvenlik Korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

Şehit ve yaralı Güvenlik korucularımız üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.