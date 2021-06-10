Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Yurt genelinde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü; önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyurdu. 11-15 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK?
İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bolu'nun güneyi ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Cumartesi günü yağışlar yurtta eskini artırıyor. Aydın, Manisa ve Denizli çevresinde de yağışlar etki gösterecek. İç Anadolu'da Cuma günü başlayan yağışlar devam edecek.
PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Pazar günü yağışlar Karadeniz kıyıları hariç tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte sıcaklıkların 2 ile 3 derece arası düşmesi öngörülüyor.
ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU...
Pazartesi günü devam edecek olan yağışlarda sel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
SALI GÜNÜ ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
Salı günü İç Anadolu'nun büyük bölümü yağışın etkisinden çıkacak. Ankara, İstanbul, İzmir'de yağışlar devam edecek. İstanbul'a en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak ön görülüyor. Ankara'da ise sıcaklıklar en yüksek 20 derece, en düşük ise 12.
SON DAKİKA: 11 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat hariç), Doğu Karadeniz ile Antalya, Hatay, Bolu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İşte bölge bölge hava durumu:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Hatay çevreleri ile Antalya il merkezi ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra il merkezi ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Yozgat hariç) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu