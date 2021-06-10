Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mahmutlu mevkiinde geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanalda hareketsiz bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.





Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen kimliği belirsiz erkek cesedini çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulduğu üzerinde duruyor.