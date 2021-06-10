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Giriş Tarihi: 10.6.2021 11:05 Son Güncelleme: 10.6.2021 11:12

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

İHA
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

’ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulduğu üzerinde duruyor.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mahmutlu mevkiinde geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanalda hareketsiz bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen kimliği belirsiz erkek cesedini çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulduğu üzerinde duruyor.

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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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