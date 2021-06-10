Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kapıcı kırsal mahallesinde Demir ve Genç aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada silahlardan çıkan kurşunlarla 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis Mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.