Tekirdağ sahillerinde 'müsilaj' temizliği sürüyor

Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulamasına geçildi. Marmara Denizi'nde dün başlatılan müsilaj temizliği bugün Tekirdağ'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldü.