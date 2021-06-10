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Giriş Tarihi: 10.6.2021 20:14

sahillerinde '' temizliği sürüyor

DHA
Tekirdağ sahillerinde 'müsilaj' temizliği sürüyor

'nın ' Eylem Planı' kapsamında 'da Marmara Denizi'ni etkisi altına alan (deniz salyası) temizliği bugün de sürdürüldü.

'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla ilgili 'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulamasına geçildi. Marmara Denizi'nde dün başlatılan temizliği bugün 'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldü.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi balıkçı barınağı ve çevresinde ekipler tarafından tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, bertaraf edilmek üzere kentteki arıtma tesislerine götürüldü. Denizde müsilaj temizliğinin aralıksız süreceği belirtildi.

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Tekirdağ sahillerinde 'müsilaj' temizliği sürüyor
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