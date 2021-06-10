Vaize eşini öldüren müezzin kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Kocaeli İzmit İlçesinde 5 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda, İzmit'te bir camide müezzin olarak görev yapan 40 yaşındaki Zülküf Güneş, boşanma aşamasında olduğu 39 yaşındaki eşi vaize Özlem Güneş'in evine gitti.İddilara göre eşi ile yapmış olduğu kahvenin acı olması nedeniyle tartıştı. Çiftin tartışmaya başladığı konu büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre cinnet getiren Zülküf Güneş eşi maktul Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Öldürdüğü eşinin yanında sabaha kadar bekleyen Zülküf Güneş kendisini polise ihbar etti. Gözaltına alınan Zülküf Güneş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZÜLKÜF ÖZLEM'İN BOĞAZINI SIKTI

Olayla ilgili Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam olan davada, tutulu sanık bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Sanık Zülküf Güneş duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılırken taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen boşanma aşamasında Güneş çiftinin avukatı olan Esra Karataş, "Güneş çifti bana anlaşmalı boşanma konusunda geldiler. Ancak aralarında tartışma çıktı ve Zülküf, Özlem'in boğazını sıkarak boğmaya çalıştı. Onu polisi aramakla tehdit ederek dışarıya çıkarttık. Bir süre sonra Özlem'de gitti. Ancak Zülküf asansörde saklanmış, Özlem gelince de onu darp etmiş" dedi.

KAVGA ÇIKARMAK İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYORDU

Avukatın iddialarına cevap veren sanık Zülküf Güneş, "Ben hiçbir şekilde boşanmak için gittiğim gün Özlem'i boğmaya çalışmadım, bunu kabul etmiyorum. Bizim Özlem'le 11 yıllık mutlu bir evliliğimiz vardı. Ancak benden habersiz İzmit'e tayin istemesi aramızda ufak tartışmaların olmasına sebep olmuştur. 2019 yılında hactan dönüşünde aramızda soğukluk oluştu. Kavga çıkarmak için var gücüyle çalışıyordu.

MAKTUL BOĞAZIMA SARILARAL BENİ DARP ETTİ

Eşim ilçe vaiziydi. Aynı kurumdan birisiyle mesajlaştığını gördüm. Oğlumda bir erkekle saçı açık bir şekilde görüntülü konuştuğunu gördüğünü söyledi. Son bir yıl aramız pek iyi değildi. Eşimin psikolojik sorunları vardı ve psikolojik ilaçlar içiyordu. Eşim bana boşanmak istediğini söyledi. Anlaşmalı boşanma sürecimizde eşim boğazıma sarılarak beni darp etti. Darp raporlarım da mevcuttur.

KAHVENİN İÇİNDE ZEHİR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Biz normalde ayrı yaşıyorduk ancak olay günü eşim ve çocuklarımla birlikte vakit geçirdik. Akşamında ise eşimle beraber film izledik. Özlem'le tutarsızlığından dolayı sitemde bulundum. Daha sonra kahve yapmaya gitti. Kahveyi içtiğimde acı olduğunu fark ettim. Nedenini sorduğumda bana içinde zehir olduğunu söyledi. Ben kendi evime gitmek istediğimde izin vermedi. Mutfaktan meyve bıçağı ile üzerime saldırdı. Daha sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

BABAM ANNEMİ DÖVER KÜFÜR EDERDİ

Güneş çiftinin 11 yaşındaki oğlu tanık Y. Güneş ifadesinde "Olay gecesi uyumam sebebiyle olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum. Ancak babam annemi sürekli döver ve küfür ederdi. Olaydan önceki tarihte babam bana annemin beni dövdüğüne dair yalan ihbarda bulunmamı istedi. Eğer öyle bir şey yapmazsam kendisini göremeyeceğimi söyledi. Babam sürekli biz de kalmak istiyordu ancak annem istemiyordu. Babam bizimle ayrı kaldığı dönemde faturaları ödemeyerek annemi ekonomik olarak zor duruma sokuyordu. Olay günü annemle babamın arası çok iyiydi" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Olayla ilgili mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanık Zülküf Güneş hakkında "Üstsoy veya altsoydan birine karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına cezalandırılması ve sanık için haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma için süre verilmesine ve maktül Özlem Güneş'in telefonunun incelenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.