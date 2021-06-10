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Giriş Tarihi: 10.6.2021 23:15 Son Güncelleme: 10.6.2021 23:22

Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini av tüfeğiyle öldürmüştü! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

DHA
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini av tüfeğiyle öldürmüştü! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

’de; , eşi ve görümcesi ’yı uyurken başlarından av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan kadın, ifadesinde, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşaması nedeniyle görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söyledi.

'nin merkeze bağlı Köyyeri köyünde sabah saatlerinde yaşanan olayda; , kocası (27) ve görümcesi 'yı (18) uykularında av tüfeğiyle başlarından vurdu. O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta'yı gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülten Usta, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İfadesinde, 9 yıllık eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını öne süren Usta, görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia etti.

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Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini av tüfeğiyle öldürmüştü! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı
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