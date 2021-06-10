Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini av tüfeğiyle öldürmüştü! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta'yı gözaltına aldı.