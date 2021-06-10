Yengesini boğdu, mezarlığa gömdü

Kocaeli
'nde, hakkında kayıp ihbarına bulunulan 43 yaşındaki Şengül Güler'in, eşinin yeğeni tarafından boğularak öldürüldüğü ve bir poşete sarıldıktan sonra mezarlık yakınlarında gömüldüğü ortaya çıktı. Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Ömer B.'nin (32), tartışma yaşadığı yengesini boğarak öldürüp gömdüğünü anlattı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, itiraf sonrasında Yazlık Mezarlığı mevkiinde yapılan incelemeler sonrasında bir poşete sarılarak gömülen cesede ulaştı. Gözaltına alınan Ömer B. ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.