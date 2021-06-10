Yengeye mesaj iddiası cinayetle sonuçlandı

Adana'da 17 yaşındaki G.A., sosyal medyadan yengesine mesaj attığını öne sürdüğü 26 yaşındaki Yakup A.'yı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Genç adam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken katil zanlısı tutuklandı.

AĞIR YARALANDI

Olay, 29 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; 17 yaşındaki G.A., yengesi Gözde A.'ya sosyal medya üzerinden mesaj attığını öne sürdüğü Yakup A. ile konuşmaya gitti. Konuşma kısa sürede tartışmaya dönüşünce G.A. tabancasını çekip Yakup A.'ya ateş etti. Sırtından 2 kere vurularak ağır yaralanan Yakup A. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Ölen Yakup A.

HASTANEDE ÖLDÜ

Katil zanlısı G.A., olay günü olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Gözde A., alınan ifadesinde Yakup A.'nın kendisine sosyal medyadan mesaj atıp rahatsız ettiğini ancak mesajları sildiğini söylediği öğrenildi. Katil zanlısı G.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken Yakup A. bir hafta sonra hastanede yaşamını yitirdi.



Şüpheli G.A.