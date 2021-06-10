Yok böyle acı! Kızı yararak oğlu boğularak can verdi

Ben yavrumu, kuzumu kurtaramadım. Arabanın içinde olan kişi kendini çıkartıyor ama neden kızımı kurtarmıyor. Sonuna kadar şikayetçiyim, kızımın kanı yerde kalmasın. 6 çocuğum vardı 3 kız 3 erkek ama 2'si vefat etti 4 kaldı. Oğlumun da bundan iki yıl önce Seyhan Nehrinde cenazesi bulunmuştu" dedi.