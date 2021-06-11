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Giriş Tarihi: 11.6.2021 22:37

'da trafik kazası: 8 yaralı

AA
Adana'da trafik kazası: 8 yaralı

'nın merkez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Mehmet Güder'in kullandığı 01 JJ 479 plakalı otomobil, Ali Turgut'un kullandığı 01 EGS 42 plakalı motosiklet ile üzerinde çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Güder, daha sonda yol kenarında park halindeki Hacı Satar'in kullandığı 01 CNR 59 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Yusuf Güder, Hatice Güder, 5 yaşındaki , motosikletlerde bulunan Fazlı Sönmez ile Hacı Satar yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hacı Satar ve Ayten Satar'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Adana'da trafik kazası: 8 yaralı
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