Ankara'daki doktor cinayetinde yeni detay: Katil olaydan 6 ay önce...

'BIÇAĞI ALMAK İSTERKEN BOĞUŞMAYA BAŞLADIK'



Mehmet Erdoğan, eşi cezaevine dolandırıcılıktan girdiğini öğrenince aralarının bozulduğunu belirterek, "Alkol aldığı dönemde bana 'sen dolandırıcısın, kadın parası yiyorsun' gibi sözler söylemeye başladı. Aramız zaman zaman düzelip, bozuluyordu. Tartıştığımız bir gün şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak sonra aramız yine düzeldi ve şikayetinden vazgeçti. Bir süre sonra yine alkol aldığında bana çok ağır sözler söyleyerek, tehdit ediyordu. Olay günü ben ikametin alt katında koltukta uyurken, saat 06.00 gibi elinde kılıf içerisindeki bıçakla alnıma vurarak uyandırdı. 'Sodaların hepsini sen mi içtin?' diyerek üst kattaki yatak odasına çıktı. Ben de peşinden gidince tartışmaya başladık. Tartışma sırasında yine bana hakaret etti. Elindeki bıçağı almak isterken boğuşmaya başladık. Boğuşma sırasında Zeynep yere düştü. Elindeki bıçağı alıp alt kata indim" diye konuştu.

'ANNESİNİ O ŞEKİLDE GÖRMESİN DİYE BAĞLADIM'



Mehmet Erdoğan, o sırada evde bulunan A.A.'ya, "Sana zarar vermek istemiyorum. Annenle konuşacağım" dediğini ileri sürerek, "Annesini o şekilde görmesini istemediğim için ellerini bağlayıp, ikametin bodrum katındaki depoya kilitledim. Bağlamak isterken direndiği için birkaç kez vurarak darbettim. Tekrar yatak odasına çıktığımda Zeynep'in ölmüş olduğunu anladım" dedi.



Öte yandan Mehmet Erdoğan'ın ellerini bağlayıp darbettiği, A.A.'nın henüz ifadesinin alınmadığı, psikolojik durumu nedeniyle doktorunun buna izin vermediği belirtildi. A.A.'nın önümüzdeki günlerde psikolog gözetiminde ifade vereceği öğrenildi.



KREDİ KARTLARI VE NOTER VEKALETİNİ ALARAK KAÇMIŞ



Ailenin avukatı Ganican Emin Yılmaz, şüphelinin cinayetten sonra verdiği ifadesinde Zeynep Erdoğan'ı suçladığını belirterek, "Cinayetten sonra Zeynep Erdoğan'a ait kredi kartları ile noter vekaletini de da alarak kaçmış. Alınan ifadeler ve şüphelinin daha önce dolandırıcılık suçundan ceza alması, çek senetle ilgili birçok suç kaydının bulunması, aslında olayın neden meydana geldiğini ortaya koyuyor. Cinayet soruşturması dışında biz bu konuda da gerekli evrakları tamamladıktan sonra şikayetçi olacağız" diye konuştu.