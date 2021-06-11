Araç çetesine operasyon! Bu yöntemle dolandırmışlar

Olaya karıştıkları belirlenen S.G., M.S., A.A., D.C.Y., C.T., K.T., T.D., H.Ç., A.A., B.K., H.T., U.Y.T., F.B., H.Ç., F.A., E.S. ve Ç.B. kaldıkları evde polis ekiplerince yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, şarjör, pala, sahte plaka, çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, poliçe ve not kağıtları ele geçirildi.