Araç çetesine operasyon! Bu yöntemle dolandırmışlar

Olaya karıştıkları belirlenen S.G., M.S., A.A., D.C.Y., C.T., K.T., T.D., H.Ç., A.A., B.K., H.T., U.Y.T., F.B., H.Ç., F.A., E.S. ve Ç.B. kaldıkları evde polis ekiplerince yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, şarjör, pala, sahte plaka, çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, poliçe ve not kağıtları ele geçirildi.
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'rüşvet' suçları yöneltilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.G., M.S., A.A. ve D.C.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.