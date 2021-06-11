Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamalarda aşılama yaş sınırının 40'a düştüğünün duyurulması sonrasında Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemi yapmak isteyenler, "Aşı randevusu nasıl, nereden alınır?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır öğrenmek isteyenler için detaylar şu şekilde;
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor. Aşı Randevusu ALO 182 üzerinden telefonla da alınabiliyor.
Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşılamada yaş sınırının 40'a düşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı;
İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.
İkincisi, aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Aşı olan vatandaşlarımız da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymalı. Unutmayalım, aşının bizi koruması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor.