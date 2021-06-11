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Haberler Yaşam Haberleri Aşı randevusu nasıl alınır ve iptal ediliyor mu? 2021 Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 11.6.2021 08:34 Son Güncelleme: 11.6.2021 08:34

alınır ve iptal ediliyor mu? 2021 , ve e-nabız ile randevusu alma nasıl yapılır?

Aşı randevusu nasıl alınır ve iptal ediliyor mu? 2021 Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma nasıl yapılır?

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. başkanlığında yapılan dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında aşılama faaliyetlerinde yaş sınırının 40’a düşmesi sonrası randevu almak isteyenler , ve e-nabız ile randevusu alma ile ilgili olarak “, nereden alınır?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen Sağlık Bakanlığı , e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemi detayları ve Aşı randevusu nasıl, nereden alınır? sorularının yanıtları.

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. tarafından, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamalarda aşılama yaş sınırının 40'a düştüğünün duyurulması sonrasında , ve e-nabız ile randevusu alma işlemi yapmak isteyenler, ", nereden alınır?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL, NEREDEN ALINIR?

Sağlık Bakanlığı , e-devlet ve e-nabız ile Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır öğrenmek isteyenler için detaylar şu şekilde;

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor. Aşı Randevusu ALO 182 üzerinden telefonla da alınabiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

40 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA PAZARTESİ

Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşılamada yaş sınırının 40'a düşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.

İkincisi, aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Aşı olan vatandaşlarımız da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymalı. Unutmayalım, aşının bizi koruması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor.

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Aşı randevusu nasıl alınır ve iptal ediliyor mu? 2021 Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma nasıl yapılır?
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