"Aşı randevusu nasıl iptal edilir, değiştirilebilir mi?" sorusu Sinovac veya Biontech koronavirüs aşısı olmak isteyerek Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden aşı randevusu oluşturan ancak herhangi bir sebeple iptal ya da gün değişimi yapmak isteyenler tarafında merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR, DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşısı randevusu iptal etme – değiştirme işlemlerine ilişkin tüm detaylar şöyle;