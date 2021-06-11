Bozkırın nazar boncuğu

Soyları Oğuzların 24 boyundan biri olan Kargın Boyundan gelen Sivas
'ın Yıldızeli
ilçesine bağlı Kargın Köyü sakinleri, köylerinde ilk defa vali ağırladı. Sivas Valisi Salih Ayhan
'ın geleceğini duyan köylüler, yöresel kıyafetleri olan donak giyerek meydana geldi. 2.5 yaşındaki Eylül Eslem Karamuk'a da donak giydiren babaannesi, meydana getirdi. Güzelliği ve şirinliğiyle dikkatleri çeken Eylül'ü gören Vali Ayhan hemen yanına giderek sohbet etti. Sevmelere doyamadığı Elif'e bebek hediye edip harçlık veren Ayhan, "Birinizin gülüşü ötekinde gökyüzü, bu kadar mı güzel çiçeklenir dünya. Gökyüzü mavisi gözleriyle yeni haftamıza güç veren güzel kızımıza sağlıklı ve bereketli bir ömür diliyorum" dedi. Ayhan, Recep Tayyip Erdoğan
adlı çocuğa da kitap hediye etti. Muhtar Hacı Erdoğan, "Sorunlarımızı ve isteklerimizi anlattık. Hepsini not aldırdı. Eskiden valiliğin önünden geçemezdik. Şimdi vali köylünün ayağına geliyor. Bundan daha güzel ne olabilir ki" dedi.