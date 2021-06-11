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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Bozkırın nazar boncuğu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bozkırın nazar boncuğu
Soyları Oğuzların 24 boyundan biri olan Kargın Boyundan gelen 'ın ilçesine bağlı Kargın Köyü sakinleri, köylerinde ilk defa vali ağırladı. Sivas Valisi 'ın geleceğini duyan köylüler, yöresel kıyafetleri olan donak giyerek meydana geldi. 2.5 yaşındaki Eylül Eslem Karamuk'a da donak giydiren babaannesi, meydana getirdi. Güzelliği ve şirinliğiyle dikkatleri çeken Eylül'ü gören Vali Ayhan hemen yanına giderek sohbet etti. Sevmelere doyamadığı Elif'e bebek hediye edip harçlık veren Ayhan, "Birinizin gülüşü ötekinde gökyüzü, bu kadar mı güzel çiçeklenir dünya. Gökyüzü mavisi gözleriyle yeni haftamıza güç veren güzel kızımıza sağlıklı ve bereketli bir ömür diliyorum" dedi. Ayhan, adlı çocuğa da kitap hediye etti. Muhtar Hacı Erdoğan, "Sorunlarımızı ve isteklerimizi anlattık. Hepsini not aldırdı. Eskiden valiliğin önünden geçemezdik. Şimdi vali köylünün ayağına geliyor. Bundan daha güzel ne olabilir ki" dedi.

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Bozkırın nazar boncuğu
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