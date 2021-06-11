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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Bu sincap baba yadigârı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bu sincap baba yadigârı

’in babasından kalan sincapla dostluğu ilgi görüyor. ’da yaşayan Şeker, “Karagöz” isimli sincabı görebilmek için sık sık ’a geliyor

'da yaşayan 'in, babasından yadigâr kalan sincapla yaşadığı dostluk görenlerin ilgisini çekiyor. Yüksel Şeker'in babası 'in 6 yıl önce 'nda donmak üzere bulduğu ve "Karagöz" adını verdiği sincap aileden bir türlü kopamadı. Mehmet Şeker'in iki sene önce hayatını kaybetmesinin ardından Almanya'da yaşayan oğlu Yüksel Şeker, "Karagöz"ü sahiplendi. "Baba yadigârı" olarak gördüğü sincabı, ziyaretlerinde bir an olsun yanından ayırmayan Yüksel Şeker, "Babamızın bir hatırası. Onu gezdirmek için sık sık Almanya'dan İstanbul'a geliyorum. Sincabı bıraksak da bizden ayrılmıyor omzumuza geliyor hemen. Görenler sevmek, fındık vermek ve fotoğraf çektirmek istiyor" dedi. Şeker, "Karagöz"ü uluslararası taşımacılık kuralları gereği Almanya'ya götüremediğini de ifade etti.
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Bu sincap baba yadigârı
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