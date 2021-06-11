Bu sincap baba yadigârı

Almanya
'da yaşayan Yüksel Şeker
'in, babasından yadigâr kalan sincapla yaşadığı dostluk görenlerin ilgisini çekiyor. Yüksel Şeker'in babası Mehmet Şeker
'in 6 yıl önce Emirgan Korusu
'nda donmak üzere bulduğu ve "Karagöz" adını verdiği sincap aileden bir türlü kopamadı. Mehmet Şeker'in iki sene önce hayatını kaybetmesinin ardından Almanya'da yaşayan oğlu Yüksel Şeker, "Karagöz"ü sahiplendi. "Baba yadigârı" olarak gördüğü sincabı, İstanbul
ziyaretlerinde bir an olsun yanından ayırmayan Yüksel Şeker, "Babamızın bir hatırası. Onu gezdirmek için sık sık Almanya'dan İstanbul'a geliyorum. Sincabı bıraksak da bizden ayrılmıyor omzumuza geliyor hemen. Görenler sevmek, fındık vermek ve fotoğraf çektirmek istiyor" dedi. Şeker, "Karagöz"ü uluslararası taşımacılık kuralları gereği Almanya'ya götüremediğini de ifade etti.