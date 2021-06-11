Buse Naz Çakıroğlu: Yumruklarımı Tokyo’da Türk halkı için atacağım

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 51 kiloda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu (25) sevincini SABAH ile paylaştı:
Hayatımda, spor bir meşgale ya da sosyal aktivite değil. Yaşam biçimim ve işim. Olimpiyat 2022 için kota aldık, 2024 için mücadele etmeye devam edeceğim. Olimpiyat benim uykularımı kaçıran, her düşündüğümde avuç içlerimi terleten çocukluk hayalim.
Olimpiyat şampiyonu olana dek bana rahat uyku yok. Hayallerimin başrolünde, Cumhuriyet tarihimiz boyunca Olimpiyat oyunlarına kota alan ilk kadın boksör olarak karşınızdayım. Ringe her çıktığımda kendimi olimpiyat yarışlarında gibi hissediyordum. Bedenim hangi ringde olursa olsun ruhum olimpiyatta.
Türk halkının desteği çok güzel. Ailem destekçim oldu. Madalyalarıma umarım olimpiyat şampiyonluğu madalyamı da ekleyeceğim. Şu an benden beklenti çok büyük. Hedefime adım adım ilerliyorum. Ailemi ve ülkemi gururlandırmak istiyorum.
Rahat ve huzurlu uyuyabilmek için ilk altın madalya alan kadın boksör olmak istiyorum. Olimpiyat oyunlarında yumruklarımı Türk halkı için atacağım. Madalyayı ülkem için kazanacağım.
KADIN BOKSÖR ALGISI YIKILDI
Kadın olarak boks yaparken yorulmuyorum. İlk zamanlar beni yoran tek şey "Kadından boksör olur mu" algısıydı. Bu algıyı yıkmayı başardık. Kadın sporu olarak en çok takip edilen branşlardan biri boks oldu.
Pandemi beni çok etkilemedi. Beni üzen tek şey müsabakaların ertelenmesiydi. Ailem, antrenörüm ve en başta Fenerbahçe Spor Kulübüme çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Desteğini hiç esirgemiyor.
HAYATIMIN EN GÜZEL ANI RİNGDE OLMAM
Kardeşim, kolu kırıldığı için fizik tedavi döneminden sonra kolunun güçlenmesi amacıyla spora başladı. Yol uzak ve uzun olduğu için ben de onun yanında gidip geldim. Daha sonra "Sen de antrenman yap" dediler.
Antrenörüm başarılı olduğumu görünce 3 ay sonra ailemle konuştu. "Destek verirseniz çok iyi yerlere gelir" dedi. Kardeşim spora devam etmedi. Boks alanında ilerlerken bir yandan da üniversiteye hazırlanıp kazandım. 2 yıl önce beden eğitimi ve spor öğretmeni oldum.
Günde ortalama 5-6 saat idman yapıyorum. Ringde olmak ve o ortamı heyecanı yaşamak çok farklı bir his. Hayatımın en güzel anları ringde olduğum anlar.
Zekamı, okuduğum kitapları, hayatta öğrendiğim taktikleri o ringe yansıtmaya çalışıyorum. Başarılı olduğumu gördükçe daha çok ringde olmak istiyorum. Her başarımda daha fazlasını istiyorum. Boks benim için hayatımın bütünü.