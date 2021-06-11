Buse Naz Çakıroğlu: Yumruklarımı Tokyo’da Türk halkı için atacağım





KADIN BOKSÖR ALGISI YIKILDI



Kadın olarak boks yaparken yorulmuyorum. İlk zamanlar beni yoran tek şey "Kadından boksör olur mu" algısıydı. Bu algıyı yıkmayı başardık. Kadın sporu olarak en çok takip edilen branşlardan biri boks oldu.