Çekiçli anne katiline ağır müebbet

İstanbul
'da çekiçle öldürdüğü annesi Melahat İsbir
'i (39) ormanlık araziye gömen Batuhan Ünal'a (21) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Geçen yıl 11 Ocak'ta Sultangazi
'de define arayan iki kişi, toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset bulunca olay ortaya çıkmıştı. Cinayetle ilgili yargılanan İsbir'in oğlu Batuhan ile arkadaşı Furkan Salih Gürek
dün hâkim karşısına çıktı.
'MAHKEMEYİ KANDIRAMADI'
Duruşmaya Melahat İsbir'in annesi, kardeşleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve sanık avukatları da katıldı. Mahkeme, sanık Batuhan Ünal'ı koşulları oluşmadığından haksız tahrik hükümleri uygulamayarak "anneyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle yargılanan diğer sanık Furkan Salih Gürek hakkında ise suç delillerini yok etme ve gizleme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi. Duruşmanın ardından konuşan ağabey Fatih İsbir
, "Acılıyız ama sevinçliyiz. Kız kardeşime çok iftira attı, ama mahkemeyi kandıramadı. Gereken cezayı aldı" dedi.