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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Çekiçli anne katiline ağır müebbet

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Çekiçli anne katiline ağır müebbet
'da çekiçle öldürdüğü annesi 'i (39) ormanlık araziye gömen Batuhan Ünal'a (21) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Geçen yıl 11 Ocak'ta 'de define arayan iki kişi, toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset bulunca olay ortaya çıkmıştı. Cinayetle ilgili yargılanan İsbir'in oğlu Batuhan ile arkadaşı dün hâkim karşısına çıktı.

'MAHKEMEYİ KANDIRAMADI'
Duruşmaya Melahat İsbir'in annesi, kardeşleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve sanık avukatları da katıldı. Mahkeme, sanık Batuhan Ünal'ı koşulları oluşmadığından haksız tahrik hükümleri uygulamayarak "anneyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle yargılanan diğer sanık Furkan Salih Gürek hakkında ise suç delillerini yok etme ve gizleme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi. Duruşmanın ardından konuşan ağabey , "Acılıyız ama sevinçliyiz. Kız kardeşime çok iftira attı, ama mahkemeyi kandıramadı. Gereken cezayı aldı" dedi.

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Çekiçli anne katiline ağır müebbet
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